Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проводят работу с посетителями приемных пунктов вторсырья
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В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проводят работу с посетителями приемных пунктов вторсырья.
Как правило, чаще всего среди посетителей таких пунктов – лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Именно по вине таких граждан в стране происходит большинство пожаров. А сочетание «алкоголь+сигарета» становиться причиной трагических последствий.
Работники МЧС предупредили, что курение в постели недопустимо. А если привычка курить есть, то посоветовали делать это вне дома и крайне осторожно, не подвергая опасности ни себя, ни соседа.
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