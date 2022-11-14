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Профилактика

Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проводят работу с посетителями приемных пунктов вторсырья

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Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проводят работу с посетителями приемных пунктов вторсырья

В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проводят работу с посетителями приемных пунктов вторсырья.

Как правило,  чаще всего среди посетителей таких пунктов – лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Именно по вине таких граждан в стране происходит большинство пожаров. А сочетание «алкоголь+сигарета» становиться причиной трагических последствий.

Работники МЧС предупредили, что курение в постели недопустимо. А если привычка курить есть, то посоветовали делать это вне дома и крайне осторожно, не подвергая опасности ни себя, ни соседа.

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