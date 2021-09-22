Работникам налоговой инспекции – о безопасности

Начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Бабин выступил в трудовом коллективе инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Бобруйску. Главный спасатель Бобруйска рассказал о правилах безопасности при эксплуатации электроприборов и настоятельно рекомендовал выключать электропотребители уходя из дома. С наступлением холодов тема безопасного использования печей и электрообогревателей становится все актуальнее. Андрей Вячеславович напомнил о недопустимости использования обогревателей не заводского изготовления, а также рассказал о том, какой должна быть «безопасная» печь. В очередной раз отметил важность установки пожарного извещателя, ведь этот маленький прибор может спасти жизнь. Завершился «урок безопасности» просмотром видеоролика о правилах пожарной безопасности в быту. На прощание Андрей Бабин пожелал всем беречь себя, ведь впереди много прекрасного!