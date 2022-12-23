Работник Бобруйской ТЭЦ-2 занял призовое место по итогам отраслевого фотоконкурса
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В ГПО «Белэнерго» провели фотоконкурс, приуроченный ко Дню энергетика. В трех номинациях было заявлено 92 автора, прислано 188 фотографий со всех концов республики.
Отбор лучших фото, сообщили в «Белэнерго», проходил в два этапа: сначала голосованием были определены 20 работ-финалистов в каждой номинации, затем из них конкурсная комиссия выбрала обладателей дипломов первой, второй и третьей степени.
В номинации «Родная энергетика» третье место занял слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда топливно-транспортного цеха филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» Алексей Матвеенко с работой «Морозной ночью».
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