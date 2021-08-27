Работающая молодёжь ПУ “Бобруйскгаз” присоединилась к акции “В школу с добрым сердцем”
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Сотрудники предприятия посетили семью Салодких, которые уже более 15 лет воспитывают детей в своём большом доме семейного типа. Об этом сообщается на официальной странице в соцсети ОО "БРСМ" Первомайского района Бобруйска.
Самый маленький Илья пойдёт во 2 класс, а самые старшие уже воспитывают своих детей. За годы работы семья воспитала более 40 детей.
главный инженер Владимир Абакумов, председатель профсоюза Александра Колеснева и секретарь БРСМ Валерия Новицкая вручили подарки, пожелали ребятам успехов в школе и творчестве, благополучия и радости в семье, а главе семейства терпения и крепкого здоровья.
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