Работающая молодёжь ПУ “Бобруйскгаз” присоединилась к акции “В школу с добрым сердцем”

Сотрудники предприятия посетили семью Салодких, которые уже более 15 лет воспитывают детей в своём большом доме семейного типа. Об этом сообщается на официальной странице в соцсети ОО "БРСМ" Первомайского района Бобруйска.

Самый маленький Илья пойдёт во 2 класс, а самые старшие уже воспитывают своих детей. За годы работы семья воспитала более 40 детей.

главный инженер Владимир Абакумов, председатель профсоюза Александра Колеснева и секретарь БРСМ Валерия Новицкая вручили подарки, пожелали ребятам успехов в школе и творчестве, благополучия и радости в семье, а главе семейства терпения и крепкого здоровья.