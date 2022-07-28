Работа в полях не останавливается ни на минуту

На пути к перовому миллиону. В Беларуси намолочено 883 тысячи тонн зерна. Убрана десятая часть полей. Бесспорный лидер – Брестская область. Там комбайны прошли четверть площадей. Успешная уборочная кампания для Беларуси – вопрос стратегический. От того, насколько эффективно закончится жатва, зависит обеспечение продовольствием. Тем более, урожай выращен хороший. Теперь главное собрать без потерь. Такую задачу ставит Глава государства наряду с заготовкой кормов для животноводства и подготовкой полей к посеву озимых. Пока работы идут не гладко. Но аграрии выкладываются по полной.

Эта жатва началась непросто. Владимир Довгун в хозяйстве 24 года, есть с чем сравнивать. В этом сезоне каждый день все больше в небо глядеть приходится, солнца ждать и с техникой возиться. На работе все равно с шести утра, мало ли прояснится, подводить ведь не в принципах «человека земли». Чуть распогодится – «комбайнер-тысячник» готов трудиться хоть до полуночи. Ведь будет хлеб – будет и обед.

Владимир Довгун, комбайнер сельскохозяйственного производственного кооператива имени И.П. Сенько: «Тянуло просто-напросто к этой работе. Интересно, когда оно с такого маленького растет-растет, а потом спеет, пришло время – надо убирать. Мне нравится такой процесс – как малый ребенок подрастает, так и это так».

В урожай уже вложено много сил, и ведь вот они плоды – в СПК имени Сенько эпицентр работ сместился в зерносушильные комплексы. Они теперь не останавливаются ни на минуту. Накануне здесь намолотили более 2 тыс. тонн ярового ячменя.

Сергей Сончик, начальник управления растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома: «В области уже убрано 10% площадей. Озимый ячмень уже убирать завершили и по результатам уборки – 60 центнеров с гектара получили. Ну, действительно, это самый высокий урожай в республике».

Только началась массовая страда, дождь вмешался в график, считай, по всей стране. Пусть погода испытывает механизаторов на прочность, темпы сбавлять аграрии не намерены. Ведь стоит задача не только обеспечить сроки жатвы. Качество тоже в почете.

Геннадий Вечер, руководитель предприятия «Агрофирма «Лучники» Слуцкого района: «У нас девять комбайнов в хозяйстве. Все они готовы, все работают. Уже убрали мы 21% площадей. Намолотили 3 тыс. тонн зерна с учетом рапса. Урожайность в этом году хорошая, выше прошлого года».

Алексей Клеванович, механизатор предприятия «Агрофирма «Лучники» Слуцкого района: «У нас идет уборка, работаю на комбайне. Уже четвертый сезон. Думаю, в этом году выйти в лидеры – набрать больше 2 тыс. тонн зерна. Работается в агрофирме хорошо, коллектив хороший, питание, по зарплате не обижают».

Нынешняя уборочная особенная. В условиях западных санкций и голода, грозящего многим государствам планеты, буквально от каждого зависит продовольственная безопасность. А в профильном министерстве намерены даже усилить экспортный потенциал.

Урожай вырастили хороший – констатировал Президент накануне во время селекторного совещания, а значит, хлеб получится отменный, сейчас важно только не расслабляться.

Виды на урожай оптимистичные. Намерены собрать порядка 10 миллионов тонн зерна. Основная его часть пойдет на фураж, обеспечивая нужды животноводства. Ведь экспортировать зерно Беларусь не намерена. Так выгоднее. Здесь как с древесиной. Продал бревно – заработал 10 рублей, изготовил из того же бревна пару стульев – заработал в два раза больше. Вот и наша страна больше специализируется на производстве и продаже мясомолочной продукции. Ее и реализовать можно выгоднее, и самим пригодится.

Потому понятно, что селу оказана вся необходимая помощь: топливо, техника, финансы. Теперь Президент ожидает отдачи. Уже после селектора все задачи переданы на места. Руководство областей нацеливают хозяйства ловить каждое погожее окно.

Важно выполнить госзаказ в полном объеме. У Брестской области точно получится, потому что регион – лидер жатвы. Глава государства высоко оценил показатели. Четверть зерновых убрали с полей, рапса – две трети. Цель номер один для аграриев – сохранить и даже приумножить показатели прошлого года.

Впрочем, ничего удивительно, от южных регионов каждый год ожидают высоких показателей. Север, к примеру, в лидерах по заготовке кормов. У каждого свои достоинства.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета: «Это преимущество надо не только сохранить, но и развить дальше, это задача №1».

Работа на земле всегда была непростой. До пота и мозолей. А ведь от этих людей зависит национальный каравай. При этом нашим аграриям не надо лишний раз напоминать о значении продовольственной безопасности. Они каждый год доказывают, что неспроста Беларусь самодостаточная. И себя накормим, и соседа.

ОНТ