Работа мобильных датчиков контроля скорости на 9 декабря
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с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00 - а/д Р-123 (Могилевский р-н) (км 19+850), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Минское шоссе, в р-не д.31, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Могилевский р-н) (км 228+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в р-не д.130а, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 7:00 до 16:00 - г. Могилев, ул. Королева, в р-не д.19, скоростные ограничения 60 км/ч.
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