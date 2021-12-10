Рабочая группа определила алгоритм подготовки концепции госполитики регионального развития

Сегодня министр экономики Александр Червяков провел первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке проекта концепции государственной политики регионального развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

В мероприятии, которое проходило в гибридном формате, участвовали парламентарии, представители аппарата Совета Министров, госорганов, местной власти, научного и экспертного сообществ.

Открывая заседание, Александр Червяков отметил, что важнейшим приоритетом пятилетней программы являются сильные регионы, и обозначил задачу, поставленную главой государства, - выработать единый подход к государственной политике в этом направлении. "Нам предстоит решить несколько задач. Во-первых, проанализировать эффективность ранее разработанных программ и нормативных правовых актов. Необходимо оценить, насколько результативно эти нормы сработали и какие из них мы можем использовать. Во-вторых, определиться с мерами отраслевой политики, которые могут положительно повлиять на развитие регионов. Для этого созданы соответствующие рабочие подгруппы, которые и рассмотрят данные задачи", - отметил глава экономического ведомства.

На заседании о концептуальных подходах по государственной политике регионального развития доложила директор НИЭИ Минэкономики Наталья Берченко.

Предложения о способах анализа и путях выявления норм, которые сработали эффективно, озвучила заместитель министра экономики Анжелика Никитина.

При обсуждении со стороны депутатского корпуса и сенаторов был высказан ряд пожеланий, ключевое из которых - гармонизировать концепцию с подходами, выработанными в процессе совершенствования Конституции Беларуси. Также парламентариями предлагалось учесть в документе конкретные проблемы развития территорий, например, увеличение нагрузки на социальную сферу Минской области в связи с расширением столицы. Среди других вопросов - задачи импортозамещения, инструментарий и источники финансирования регионального развития. Интересной практико-ориентированной инициативой стало размещение отраслевых НИИ ближе к промышленным центрам.