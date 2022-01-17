Рабочая группа Минюста рассмотрела на заседании более 40 предложений в проект Конституции

Более 40 предложений в проект Конституции рассмотрела на заседании рабочая группа Министерства юстиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Министерство юстиции, являясь флагманом нормотворческой деятельности и юридической экспертизы в стране, во главу угла ставит проработку мельчайших деталей Конституции, обеспечение согласованности всех ее положений и четкое определение основных понятий.

В этом русле прошло 14 января очередное заседание рабочей группы под председательством первого заместителя министра юстиции Натальи Филипповой. В повестку дня входило рассмотрение более 40 предложений от структурных подразделений, органов и организаций системы Минюста. В их числе - уточнение отдельных терминов и определений, использующихся в проекте. "Рассматривалось предложение включить в Конституцию нормы о пребывании иностранных граждан на территории нашей страны. Не остались без внимания и актуальные на сегодня положения, касающиеся обращений граждан, охраны окружающей среды и сохранения собственного здоровья. Большой блок рассмотренных вопросов затрагивал перераспределение полномочий органов государственной власти и управления", - отметили в пресс-службе Минюста.

Предложения обсуждаются и в повседневной работе всех структурных подразделений Министерства юстиции.

Ежедневно руководители главных управлений юстиции облисполкомов, Минского горисполкома с целью правового просвещения граждан встречаются с трудовыми коллективами предприятий и организаций, учащимися учреждений образования, представителями общественных формирований по всей стране.

Только на этой неделе диалоговые площадки провели в "АМКОДОРе" (Минск), Брестском межрайонном отделе Следственного комитета, Брестском областном управлении Департамента охраны МВД, на предприятии "Крупский РЭС" филиала "Минскэнерго", в Крупском управлении магистральных газопроводов филиала ОАО "Газпром Трансгаз Беларусь" и в других организациях. В Березинском и Червенском райисполкомах состоялись встречи с местным активом. Управление юстиции Могилевского облисполкома провело семинар для молодежных и детских общественных объединений.

В республиканских архивных учреждениях с участием представителей Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции прошли общие собрания коллективов, где обсуждался проект изменений и дополнений в Конституцию.

"Как показала практика, привлечение к диалоговым площадкам представителей нотариата, адвокатуры, правоохранительных органов, местных органов власти и членов парламента позволяет не только осветить темы предстоящего референдума, но и организовать консультирование по правовым вопросам", - заключили в пресс-службе.