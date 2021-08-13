Пятница 13-е: единственная и неповторимая в 2021 году

Сегодня именно то, чего боятся все параскаведекатриафобы. Параскаведекатриафобия (параскеви - пятница, декатрия - 13, фобия – страх). Астрологи уверены, пятницу 13-е считают «днем неприятностей» только из-за суеверий и мифов, в такой день трагических событий и неприятностей происходит не больше, чем в любой другой.

Тем не менее, многие народности годами приписывали этому дню нечто мистическое, дотошно собирая правила и приметы, которые помогут пережить день без стрессов.

Например, многие стараются не назначать на пятницу 13-е важные переговоры, поездки и начинания. Кто-то верит, что у этого дня и вовсе «ведьминский оттенок», поэтому не смотрятся лишний раз в зеркало, не одалживают деньги, переносят косметические процедуры (маникюр, стрижку и т.д.) и даже не принимают ванну и не ходят в баню (хотя пятница располагает).

Личная просьба: пятница 13-ое не обнуляет пандемию, поэтому хоть руки мойте.

Кто-то верит, что ссора в пятницу 13-го приводит к разрыву отношений. А уж если жениться в этот день – можно сразу, не выходя из ЗАГСа, подавать документы на развод. Особенно забавно суеверие, что в этот день особенно опасны привороты, отвороты и гадания. Можно подумать, что в любой другой день, это приносит пользу. Ведь, как утверждают «знающие люди», такие манипуляции с человеческим сознанием, всегда оборачивается против самого человека. Кроме того, утверждают, что в пятницу 13-го нельзя говорить слово «черт» (черт, я сказала, «черт»), а также надевать одежду коричневого цвета (счастье, что мне он не идет). А выходя из здания нельзя оглядываться (тут все понятно, риск споткнуться при движении вперед, оглядываясь назад, максимален).

Правда, астрологи пятницу 13-е совсем не боятся, а наоборот ждут от даты только хорошее. Ведь в этом году, с 8 августа – новолуние. А это всегда обновление, начало нового цикла, завершение старых процессов и дел. Так что самое время строить планы на будущее. А вот если пятница 13-ое – это последний день перед отпуском, тут и рассуждать нечего.

Лично для меня, уверена, как и для большинства, пятница, выпадающая на любой день, - это оазис среди «пустыни» рабочей пятидневки. И то, что сегодня 13-ое, лишь добавит дню определенное очарование. Ну, как минимум, легкого «злобного» позитива. Ведь постращать параскаведекатриафобов забавно, равно как и сам процесс заучивания этого слова, чтобы быстро и без запинок.

Пусть и вам пятница 13-ое принесет тринадцать черных кошек, перебегающих дорогу. Ведь как уверены люди, родившиеся 13-го числа, - это к несомненной удаче.