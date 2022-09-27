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Происшествия

Пятеро белорусов похитили с карт-счетов граждан США более $1 млн

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Пятеро белорусов похитили с карт-счетов граждан США более $1 млн

Главное управление цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о хищении денег с карт-счетов граждан США. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью.

"По данным следствия, в ноябре 2018 года четверых мужчин и девушку из Беларуси объединил преступный план, цель которого - незаконная прибыль. У каждого фигуранта была своя роль в совершении преступления, - рассказали в СК. - Они приобретали на теневых ресурсах реквизиты банковских счетов иностранных граждан и совершали хищения денег. Чтобы обезопасить себя при обналичивании похищенного и запутать следы, кардеры придумали достаточно сложную схему. Обвиняемые приобретали дорогостоящие товары на зарубежных интернет-площадках. Хранилось имущество в специально арендованных складских помещениях на территории США, затем перепродавалось, а вырученные деньги обвиняемые делили между собой".

Сейчас известно о 300 эпизодах преступной деятельности злоумышленников, а сумма похищенных денег превысила $1 млн.

Преступная деятельность обвиняемых пресечена в январе 2022 года благодаря оперативному взаимодействию правоохранителей Беларуси и Испании, на территории которой был задержан один из злоумышленников. В настоящее время установлены 5 участников преступного плана, все они граждане Беларуси в возрасте от 32 до 36 лет.

Следователи провели колоссальный объем работы по сбору и анализу доказательств вины обвиняемых, изъяты и изучены многочисленные цифровые следы и документы. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более Br500 млн. В ходе досудебного производства обвиняемые добровольно частично возместили ущерб на сумму более Br200 тыс.

Действия фигурантов квалифицированы следствием по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) УК. К ним с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Помимо этого, в ходе расследования запутанной преступной схемы выявлены иные фигуранты, причастные к хищению денег с карт-счетов граждан США. В отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство, следователи продолжают работу по установлению всех виновных в совершении преступления.

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