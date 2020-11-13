Пять вопросов и ответов о VIN автомобиля

Почему так много автомобилей с измененными номерами?

Причин несколько. Только за последние 10 лет в Беларуси произошло сразу два автомобильных бума: в 2011-м и 2014-м. В первом случае люди активно ввозили подержанные транспортные средства из Европы перед повышением таможенных пошлин. Во втором – из Российской Федерации. Учитывая, что многие из этих автомобилей – бывшие в употреблении, идет коррозия, в том числе с повреждением или даже полным уничтожением идентификационного номера, который, как известно, состоит из 17 знаков. В других случаях деформация номерной площадки происходит в результате ДТП или «кустарных» ремонтных работ.

Но порой эксперты находят и криминальный след в изменении VIN автомобиля. То есть машина угнана, находится в залоге, а после изменения ее номера продана в другой области или даже стране. Злоумышленники пользуются несколькими способами изменения VIN: заменяют один знак (например, цифру «3» на цифру «8» и т.п.), удаляют часть или всю номерную площадку и вваривают новую.

Уголовный кодекс предусматривает ответственность за подделку либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства вплоть до лишения свободы. Если эксперт устанавливает, что VIN изменен, информация об этом передается в милицию для проведения проверки. Если по ее результатам усматривается криминальный след, возбуждается уголовное дело.

Среди исследованных автомобилей с криминальным прошлым чаще встречаются транспортные средства, произведенные в Германии (возможно, из-за значительного парка немецких автомобилей в нашем регионе).

Какие последствия ждут владельца автомобиля, в котором изменен VIN?

Часто автовладельцы узнают о подозрениях относительно подлинности номера при постановке на учет в МРЭО ГАИ или при сверке номера на техосмот­ре. В таком случае авто направляют на экспертизу. Если эксперт дает заключение о видоизменении номера, эту машину невозможно ни поставить на учет, ни снять с него, соответственно, невозможно совершать с ней какие-либо регистрационные действия (продажу и т.д.).

Если VIN не читается, у автовладельца могут быть проблемы и с пересечением границы. Бывает и гораздо хуже.

Приведу пример. Мужчина купил «Фольксваген» по цене ниже рыночной. Однако у сотрудника МРЭО ГАИ при постановке на учет возникли подозрения, и автомобиль направили на экспертизу. Эксперты установили, что номер легкового автомобиля изменен, и Следственный комитет по этому факту возбудил уголовное дело. Позже выяснилось, что «Фольксваген» находился в розыске как угнанный. В итоге приобретение оказалось вдвойне невыгодным: мужчина лишился и автомобиля, и денег.

Как эксперты проверяют VIN?

Исследование начинается с документирования. Нужно зафиксировать автомобиль с нескольких сторон, сфотографировать места маркировки. Изучается площадка с номером, оценивается лакокрасочное покрытие на ней и других деталях. Для исследования металла на номерной площадке удаляется лакокрасочное покрытие. Если идентификационный номер транспортного средства частично или полностью нечитаем из-за повреждения коррозией, площадка с номером очищается от продуктов коррозии. Если после очистки номер не просмат­ривается, применяются химические методы исследования.

Комитет экспертиз оснащен новейшими техническими средствами, в том числе для исследования электронных носителей информации автомобиля.

Могут ли эксперты восстановить коррозированный, поврежденный номер?

Да. С такой проблемой сталкиваемся довольно часто. Для восстановления сильно коррозированного номера мы используем химические реактивы.

К нам обращался владелец грузового автомобиля «Рено» с полностью уничтоженным коррозией VIN номером. Это стало препятствием для снятия его с учета и продажи. Химическим методом мы установили первоначальный номер машины.

Как не купить угнанное авто с «перебитым»

номером?

Покупать подержанный автомобиль – всегда в той или иной мере риск. Безопаснее всего приобретать транспортное средство у собственника с переоформлением его в ГАИ. До совершения сделки необходимо проверить у продавца его паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля, сверить соответствие указанных данных в свидетельстве о регистрации с паспортными данными владельца и по другим параметрам (цвету лакокрасочного покрытия, идентификационному номеру и году выпуска). При осмотре VIN авто покупателя должны насторожить потеки краски, сколы, царапины, следы варки, шлифовки, несоответствие оттенков и внешнего вида одного знака остальным и т.п.

Покупая автомобиль, бывший в эксплуатации, предложите продавцу провести экспертизу идентификационных маркировочных обозначений. Для ее проведения обращайтесь в Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз по адресу: ул. Максима Горького, 1. Если продавец откажется, это должно насторожить.

Стоимость проведения экспертизы рассчитывается исходя из сложности, объема работ и затраченного времени. Стоимость одного часа работы эксперта (без учета стоимости расходных материалов) составляет около 24 рублей. По результатам исследования эксперт дает заключение.