Пять и пять: полезные и вредные продукты для женщин

Пять полезных для женщины продуктов

Бобовые

Это фасоль, горох, соя... В бобовых много фитоэстрогенов: это особые растительные вещества, по своей биохимической структуре сходные с эстрогенами. Они способствуют поддержанию в норме гормонального фона женщины. Самое главное, бобовые за счет содержания фитоэстрогенов снижают проявление климактерических симптомов. При этом в составе бобовых – лецитин, холин, витамины группы В и Е, микроэлементы. Они благотворно действуют и на кожу, и на работу мозга. Добавлять бобовые в свое меню следует не реже 2–3 раз в неделю.

Творог

Источник незаменимых молочных белков, витаминов и минералов. Он прекрасно усваивается и благотворно влияет на костную систему, зубы, сосуды. Его особенно рекомендуют сердечникам и гипертоникам, используют для профилактики заболеваний печени и почек, гипертонии и возрастного остеопороза. Почему творог важно есть именно женщинам? Потому что в период климакса у них нарушается обмен кальция и возникает остеопороз. Прием творога 2–3 раза в неделю будет хорошей профилактикой. Кстати, много кальция содержит кунжут, его тоже полезно добавлять в пищу.

Морковь

В моркови много витаминов, которые способствуют сохранению красоты и молодости. Всем известный токоферол – витамин молодости Е – замедляет процессы старения, а еще он незаменим во время беременности. Филлохинон – витамин К – участвует в обмене веществ в костях и соединительной ткани, способствует усвоению кальция, обеспечивая взаимодействие кальция и витамина D, что очень важно для женщины в менопаузе. Для иммунитета и зрения необходим бета-каротин – предшественник глазного фермента родопсина, для здоровья десен и зубов – пережевывание свежей моркови, для прекрасного функционирования кишечника – клетчатка. Плюс морковь выводит из организма холестерин.

Овсяные хлопья

Для отличной работы системы пищеварения это идеальный продукт. Важно только обратить внимание на классическую овсянку, которую долго варят на плите, а не быстренько растворяют в кружке. Грубая овсянка активизирует перистальтику, а значит, и кровообращение в малом тазу, это очень полезно для женщин. Классическая овсяная каша на воде при диабете снижает уровень сахара в крови. Биотин овсянки повышает защитные функции организма и выносливость. Овсянку следует есть хотя бы два раза в неделю.

Бананы

Главное достоинство бананов – огромное количество калия в составе. Калорийность бананов не позволяет есть их тоннами, но в качестве энергетического перекуса их можно носить с собой даже на тренировку. Это прекрасный антидепрессант, успокоитель для желудка и пищевода. Бананы – это профилактика мигрени и поддержание кожи в тонусе. Особенно полезно есть их женщинам во время ПМС – бананы помогают справляться со стрессом.

Пять вредных для женщины продуктов

Сахар

Сахар имеет высокую калорийность, но не имеет питательной ценности для организма. Эти калории называются пустыми. Пустые калории у женщин после 25 лет откладываются в жир. Затем начинаются заболевания печени и желчного пузыря, истощаются инсулиновые механизмы, возникает сахарный диабет 2-го типа. А сладкая кровь – питательная среда для бактерий. Сладкая кровь, текущая по сосудам, нарушает микроциркуляцию, вызывает нефропатию, отслойку сетчатки и ангиопатию нижних конечностей. Синтетические сахарозаменители тоже не выход. Они могут спровоцировать дерматит, образование опухолей. Просто сократите сладкое до минимума! С осторожностью отнеситесь и к меду. Он содержит значительное количество бора. Бор снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских.

Маргарин

Без трансжиров он не производится, а они способствуют сбою в обмене веществ, набору веса, нарушению в работе эндокринной системы, аллергическим реакциям, инфарктам и инсультам, даже онкологии. Важно помнить, что вся недорогая выпечка делается с маргарином. В составах продуктов он легко прячется за названиями «кондитерский жир», «заменитель масла какао», «растительный жир», «гидрогенизированное масло» и другими. Маргарин особенно вреден именно женщинам, потому что из-за гормонального фона у них процессы анаболизма (синтеза жиров) преобладают над катаболизмом (распадом жиров). А это значит, что жировой обмен нарушается быстрее, жиры плохо сгорают, идет набор веса.

Алкоголь

Регулярное его употребление меняет гормональный фон женского организма, влияет на репродуктивную функцию. Кроме того, страдает печень, мозг, сердечно-сосудистая система, желудок и другие внутренние органы. Из костей вымывается кальций – как было сказано выше, он особенно важен для женского здоровья. Кости становятся ломкими, волосы выпадают, зубы крошатся. В общем, картинка, прямо скажем, не очень красивая получается.

Белый дрожжевой хлеб и булочки

Все полезные вещества пшеницы содержатся в оболочке зерна и его зародыше. При выпечке белого хлеба они попадают в отходы. А пышный батон и булочки пекутся из совершенно бесполезной части зерна. Даже те 30 % питательных веществ, которые остаются в белой муке, исчезают через пару недель хранения. В итоге любимая выпечка состоит из пустых калорий, крахмала и дрожжей. В результате регулярного потребления булочек и плюшечек появляется не только лишний вес, но вместе с ним дружно приходят сердечно-сосудистые, эндокринные, желудочно-кишечные и онкологические заболевания. Процент развития сахарного диабета у любителей белых батонов в три раза выше, чем у тех, кто предпочитает зерновой хлеб. Это связано с нарушением в организме углеводного обмена. А у женщин риск развития диабета и без того выше, чем у мужчин.

Супы и лапша быстрого приготовления, бульонные кубики

Смеси, которые используются в концентратах, особенно вредны для женского организма.

Во-первых, в них много соли и специй. Слизистая желудка у женщин более нежная, чем у мужчин. Поэтому риск получить гастрит или язву желудка – гораздо выше.

Во-вторых, в состав такой пищи часто входит глютамат натрия (Е621), который повышает нервную возбудимость, особенно у женщин, вызывает перепады настроения.

В бульонных кубиках часто встречается и инозинат (Е631). Он относится к добавкам, скрывающим натуральный вкус костного высушенного бульона, который не всегда является приятным. Эта пищевая добавка оказывает негативное воздействие на женский организм, провоцируя повышение артериального давления, может вызывать головокружение, покраснение кожи лица, тошноту, сильное потоотделение.

Е631 противопоказана беременным женщинам и кормящим мамам, а также аллергикам, астматикам и страдающим подагрой.

Конечно, изредка и в малых дозах она не нанесет катастрофического вреда, но все же таких продуктов лучше избегать.

Еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Следите в первую очередь за своим здоровьем. Тогда оно отплатит вам стройной фигурой и свежим цветом лица!

По материалам rskrf.ru.