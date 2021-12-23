Пьяный водитель, совершив ДТП, притворился пешеходом

17 декабря днем водитель Volkswagen на перекрестке улиц Болдина и Первомайской в Могилеве не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. После ДТП мужчина оставил свой автомобиль и направился пешком в сторону улицы Комсомольской.

Через минуту на месте происшествия оказались сотрудники милиции. Прохожие сразу указали им приметы водителя и направление его движения. Через несколько секунд водитель был задержан. Выяснилось, что 37-летний был нетрезв (мед. освидетельствование показало 1.7 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе).

Помимо внушительного штрафа за пьяное вождение мужчине грозит дополнительная ответственность за ДТП со скрытием с места происшествия.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения и серьёзных последствиях таких действий.