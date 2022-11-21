Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Пьяный пешеход попал под машину в Бобруйском районе

12 0

Пьяный пешеход попал под машину в Бобруйском районе

В Бобруйском районе легковушка сбила пешехода, как оказалось, мужчина был пьян, сообщает Telegram-канал УВД Могилевского облисполкома.

Дорожный инцидент произошел 19 ноября около 18.30 в деревне Ясный Лес. Автомобиль Volkswagen под управлением 38-летнего водителя наехал на 35-летнего местного жителя, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчину с травмами госпитализировали. Как установлено, пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

 

 

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость и быть готовым к появлению пешеходов на дороге. Особую осторожность следует проявлять также пешеходам и переходить дорогу, только убедившись в безопасности. В вечернее время суток нужно обозначать себя световозвращающими элементами.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿