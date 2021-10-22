Пьяный могилевчанин в поликлинике ранил ножом супругу

В Могилеве пьяный мужчина ранил ножом супругу в поликлинике, сообщили БЕЛТА в МВД.

Днем 20 октября в Ленинский РОВД Могилева поступило сообщение: в поликлинике по улице Крупской неизвестный бросается с ножом на женщину. К месту прибыло несколько экипажей Департамента охраны. Мужчину задержали. Выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения он успел нанести три удара ножом 46-летней медработнице.

47-летний нападавший является мужем пострадавшей, однако вместе они не проживают. По предварительной информации, причиной преступления стала ревность.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.