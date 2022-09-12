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Происшествия

Пьяный бесправник в Бобруйске наехал на опору ЛЭП

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Пьяный бесправник в Бобруйске наехал на опору ЛЭП

Пьяный бесправник совершил ДТП в Бобруйске. Авария произошла 10 сентября в 22.30 на перекрестке улиц Рогачевской и 1-го Мая.

Как сообщили в УВД облисполкома, 17-летний местный житель на автомобиле Mercedes-Benz S450 при повороте налево выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на опору ЛЭП.

21-летний пассажир Mercedes с травмами госпитализирован.

- Вводительского удостоверения у водителя нет и на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в ведомстве.

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