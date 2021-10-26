Пьяного водителя иномарки остановили на могилевской дороге
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22-летний могилевчанин был задержан и с признаками алкогольного опьянения доставлен в наркологический диспансер, где от прохождения освидетельствования отказался. В ходе разбирательства выяснилось, что в мае текущего года мужчина уже попадался в состоянии опьянения за рулем. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя за повторное управление автомобилем в пьяном виде, – сообщают в УВД Могилевского облисполкома.
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