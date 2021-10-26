2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Пьяного водителя иномарки остановили на могилевской дороге

45 0

Пьяного водителя иномарки остановили на могилевской дороге
25 октября в Могилеве на улице Криулина наряд ГАИ потребовал от водителя автомобиля «Оpel» остановиться. После остановки инспекторы ДПС заметили, что водитель пытается перелезть на заднее сиденье.

22-летний могилевчанин был задержан и с признаками алкогольного опьянения доставлен в наркологический диспансер, где от прохождения освидетельствования отказался. В ходе разбирательства выяснилось, что в мае текущего года мужчина уже попадался в состоянии опьянения за рулем. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя за повторное управление автомобилем в пьяном виде, – сообщают в УВД Могилевского облисполкома.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »