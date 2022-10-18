Пьяная бесправница угнала автомобиль у подруги в Черикове
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Как сообщили в УВД облисполкома, 2 октября около полуночи наряд ГАИ остановил автомобиль Volkswagen на улице Комсомольской. За рулем находилась 19-летняя жительница Белыничей.
- Выяснилось, что девушка перед поездкой выпивала алкоголь. Освидетельствование показало наличие 1,39 промилле алкоголя. Стоит отметить, что водительское удостоверение она никогда не получала. Установлено, что машину она взяла у своей знакомой - 32-летней местной жительницы. Последняя, в свою очередь, ключи от своего автомобиля ей не передавала и написала заявление об угоне, - рассказали в ведомстве.
Следователями возбуждено уголовное дело.
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