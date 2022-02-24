Путин принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции, сообщает ТАСС.

"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Владимир Путин в телеобращении.

Как отметил глава российского государства, военная операция России является самозащитой от тех, кто взял Украину в заложники.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 24 февраля провели телефонный разговор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Примерно в 5 утра сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе", - проинформировали в пресс-службе.