Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поздно вечером 21 февраля в прямом телеэфире подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Также Владимир Путин и главы ДНР и ЛНР подписали договоры о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи.

Перед церемонией подписания президент России в телевизионном обращении к россиянам констатировал: ситуация на Донбассе вновь приобрела критический и острый характер. Он подчеркнул, что Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, терпеливо и настойчиво ожидая от нее выполнения резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года по минскому комплексу мер по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако, указал Владимир Путин, захватившие в результате государственного переворота в 2014 году власть в Украине националистические силы не признают иного метода решения вопроса, кроме военного.

"В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшие решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики, - сказал Владимир Путин. - Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".

Президент России потребовал от киевских властей незамедлительно прекратить боевые действия на Донбассе. "В противном случае вся ответственность за возможные последствия продолжения кровопролития целиком и полностью будут на совести правящего на территории Украины режима", - заявил он.