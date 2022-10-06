Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документ опубликован на российском портале правовой информации, передает РИА Новости.



Согласно документу, отсрочка предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Такое право есть также у студентов, аспирантов и ординаторов, обучающихся по аккредитованным государством программам среднего и высшего профессионального образования.

Кроме того, основанием для отсрочки послужит обучение в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также в духовных образовательных организациях.

Указ вступил в силу с даты подписания (5 октября) и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября текущего года, когда был опубликован президентский указ о частичной мобилизации.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».