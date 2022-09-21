Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации граждан. Об этом он заявил в среду, 21 сентября, во время обращения к россиянам. Такую информацию приводит РИА Новости.

Тема обращения российского лидера касалась ситуации на Донбассе и спецоперации. Комментируя подписанный указ о частичной мобилизации, Путин обратил внимание, что уже с сегодня начинаются мероприятия в РФ по его реализации: официальные письма получат палата Федерального собрания, Совет Федерации и Госдума.

Ранее со ссылкой на слова Путина сообщалось, что мобилизация коснется граждан, которые находятся в запасе, служили в ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и необходимый опыт.-