Путешествуй с удовольствием!

Под таким хэштегом в группе «Серебряный возраст» социальной сети «Одноклассники» размещаются фотоотчеты бобруйчан по итогам участия в экскурсионных турах и поездках в рамках проекта «Социальный туризм».

Возможность путешествовать по стране и за ее пределами по приемлемым ценам имеют жители Первомайского района в возрасте от 60 лет, посещающие отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района.

Социальный туризм – это форма обслуживания, направленная на сохранение здоровья пожилых, организацию полезного отдыха, расширение круга общения по интересам, повышения работоспособности организма.

В данном направлении Центр тесно сотрудничает с организациями города и туристическими компаниями: ОДО «ВизитТур», «Иевтам», «ОлАн-Тур». В 2020 году клиентам отделения было предложено около 20 экскурсионных маршрутов и поездок по историческим местам и достопримечательностям Беларуси.

Участники проекта побывали в усадебно-парковом комплексе «Панский маёнток Сула», Несвиже, посетили Ветку – один крупных центров старообрядчества и приходы Гомельской епархии, совершили экскурсионные туры по маршрутам: Залесье- Сморгонь-Солы-Островец-Гервяты; д.Лесная-Славгород-Голубая Криница. Горожане серебряного возраста открывают для себя и неизведанные уголки родного Бобруйска.

Елена Филина, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска».