Путем модификации компьютерной информации два жителя Могилевщины и россиянин пытались похитить 175 тысяч рублей

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовные дела в отношении двух местных жителей и гражданина Российской Федерации, которым инкриминировано покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Об этом сообщили в прокуратуре могилевской области.

Как установлено в ходе предварительного расследования, обвиняемые в мае-июле 2020 года зарегистрировали юридическое лицо (далее – ООО), которое якобы намеревалось оказывать услуги в сфере туристической деятельности. Находясь на территории другого государства, они приобрели в сети Интернет реквизиты платежных карт иностранных граждан. Затем начали вносить ложную информацию в компьютерную систему банковского учреждения, с которым у юридического лица был заключен договор.

В результате таких действий в банк поступила информация о якобы имевшем место использовании платежных карт их законными держателями при оплате услуг организации.

Обвиняемые пытались похитить свыше 175 тыс. рублей, однако фактически завладели 117 тыс. рублей, поскольку в определенный момент банк заблокировал операции по счету ООО.

При изучении материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч.1 ст.14 и ч.4 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Одному из обвиняемых также инкриминирован ряд хищений, в том числе путем обмана, например, при получении субсидии, попытке получения 200 тыс. рублей кредита с представлением для этих целей поддельных документов, что дополнительно квалифицировано по ч.2 ст.209, ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209, ч.2 ст.380, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области.

Ранее избранную в отношении двух обвиняемых меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней – заключение под стражу, в отношении третьего обвиняемого применено личное поручительство.

mogilevnews.by