Пусть свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду – Лукашенко поздравил христиан

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Эти прекрасные зимние дни навсегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что христианские ценности в Беларуси давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей, создающим атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится страна.

Глава государства пожелал всем здоровья, счастья и благополучия. "Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду", - отметил белорусский лидер.

Поздравление Президента с Рождеством Христовым

Христианам Беларуси, празднующим

Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова.

Эти прекрасные зимние дни всегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия.

Христианские ценности в нашей стране давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей, создающим атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится Беларусь.

Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко.