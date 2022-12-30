Пусть детские мечты сбываются

Новогодние чудеса благотворительной акции «Наши дети» продолжаются в Бобруйске. 30 декабря исполнились мечты ребятишек из детского социального приюта.

На праздничном представлении, подготовленном Центром дополнительного образования детей и молодежи, воспитанники от души веселились вместе со сказочными героями у нарядной елочки. Танцевали, играли, энергично топали и хлопали под музыку, отгадывали зимние загадки. Но главная интрига торжества – подарки. Дело в том, что ребята в преддверии новогоднего праздника в письмах Деду Морозу загадали заветные желания. Их послания оказались на елочке в студии телеканала «Бобруйск 360», а в роли добрых волшебников выступили представители городской власти, депутатского корпуса, предприятий. Каждый из участников марафона выбирал елочный шарик с желанием ребенка и заранее готовил презент.

– Когда сказали детям, что можно написать любые желания, они были очень воодушевлены. И даже спрашивали: «А правда нам это подарят?» «Обязательно подарят», – обещали мы. А сколько эмоций и ожиданий было, пока ребята готовились к празднику! Дети, конечно, ждали этого дня с большим нетерпением, – рассказал заведующий детским социальным приютом Александр Костин. – Сейчас у нас 34 воспитанника от 3 до 16 лет. Готовились к Новому году всем нашим прекрасным педагогическим коллективом, с радостью украшали интерьер, а дети с энтузиазмом помогали. Все чувствовали настроение и атмосферу приближающегося зимнего праздника.

И вот наступил долгожданный момент вручения новогодних подарков. Надо было видеть счастливые глаза детей, когда они получали от Дедушки Мороза то, о чем мечтали. А некоторые ребята смогли увидеть взрослых, которые стали для них исполнителями желаний и пришли лично вручить презенты. Председатель горисполкома Игорь Кисель с хорошими пожеланиями подарил power bank 9-летнему Диме. Поздравили детей представители депутатского корпуса Владимир Гацко, Ирина Рынейская, Михаил Желудов, заместители председателя горисполкома Ольга Жук и Виктория Омелюсик, главы администраций районов Андрей Дубинчик и Виталий Власевич, руководители предприятий Евгений Свирид («Красный пищевик»), Игорь Сысой (кожкомбинат), Алексей Березовский (военный комиссариат).

– Ярких впечатлений в новом году! Весело встретить праздник, улыбайтесь чаще, хорошо учитесь и будьте послушными! Счастья вам, здоровья, чудесного настроения! Пусть исполняются все мечты! – желали гости.

Все дети остались очень довольны праздничными сюрпризами. Они искренне благодарны всем, кто старался сотворить для них маленькие новогодние чудеса.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.