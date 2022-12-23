Тысячи белорусских мальчишек и девчонок со всех уголков нашей Родины уже отправили Деду Морозу письма с пожеланиями. Согреть заботой каждого, подарить веру в сказку и чудо – под таким неофициальным девизом более четверти века под патронатом Президента проходит новогодняя республиканская благотворительная акция «Наши дети».

Эта акция уже стала настоящим брендом, ведь дети должны чувствовать, что они окружены заботой со стороны государства. За свою многолетнюю историю акция «Наши дети» подарила радость и тепло миллионам детей.

Славная традиция продолжается и в нынешнем году. Сегодня в рамках акции «Наши дети» могилевские таможенники совместно с руководством Могилевской области и Чаусского района с подарками и сладостями посетили учащихся Чаусской областной средней школы. Ребята подготовили шикарную праздничную программу и новогоднее представление для учащихся школы и гостей праздника.

Виктория Альшевская, заместитель начальника Могилевской таможни, поздравила ребят с наступающим Новым годом, пожелала им достижения новых спортивных вершин и высоких результатов на спортивной арене.

- Каждый ребенок ждет Нового года, мечтает, что к нему придет Дед Мороз и вручит подарки. И, конечно же, эта мечта должна сбываться. И мы все для этого сделаем, чтобы каждый ребенок не был обделен внимание, чтобы все детки улыбались и верили в маленькое новогоднее чудо, - отметила Виктория Александровна. – Участие в благотворительных акциях является доброй традицией в коллективе Могилевской таможни, таможенники всегда рады подарить праздник и атмосферу тепла и волшебства детям.

Завершилось новогоднее представление веселым хороводом и вручением каждому из учащихся сладкого подарка.

Пусть детские мечты исполняются!

По материалам Могилевской таможни