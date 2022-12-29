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Благотворительный утренник Первомайского района. «Пусть Дед Мороз вместе с конфетами принесет удачу и успех»

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Благотворительный утренник Первомайского района. «Пусть Дед Мороз вместе с конфетами принесет удачу и успех»

По уже сложившейся традиции в преддверии Нового года во Дворце искусств проходит благотворительный утренник с участием руководства администрации Первомайского района.

Накануне здесь собрались дети-инвалиды, сироты и из опекунских семей. После увлекательного представления у елки ребята заняли места в зрительном зале. С поздравительным словом к ним обратилась Наталья Окрут, заместитель главы администрации Первомайского района:

– Дорогие ребята, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Я желаю вам прежде всего крепкого здоровья, чтобы сбылись все ваши мечты и желания. Пусть Дед Мороз вместе с конфетами принесет удачу и успех. Пусть Новый год будет светлым, мирным, радостным и счастливым!

В ответ на добрые пожелания Наталья Анатольевна получила на память  от ребят мягкую игрушку в виде символа года - кролика. А прекрасным подарком для детей стала театрализованная постановка «Волшебная история под Новый год», которую подготовил для юных зрителей образцовый музыкальный театр «Слуги трех муз».

Людмила Любимцева, фото Виктора Чабана

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