Пункты вакцинации развернуты в минском метро

В Минском метрополитене действуют пункты вакцинации в электродепо "Московское" и "Могилевское", а также на станции "Ковальская Слобода", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичной подземки.

В основном возможностью пройти иммунизацию в этих пунктах пользуются работники метрополитена, на станции "Ковальская Слобода" также могут привиться и все желающие. Кстати, по состоянию на середину июля этого года более половины работников метро уже вакцинированы, и этот процесс продолжается. Работники предприятия ответственно подходят к своему здоровью, осознавая, что каждый день контактируют с большим количеством людей.

Вакцинация налажена благодаря сотрудничеству с минскими поликлиниками №39, №25 и №38. Используется препарат "Спутник V" российского производства, выпущенный на РУП "Белмедпрепараты".