Пункт пропуска «Бобровники-Берестовица» прекращает работу

Сегодня в полдень прекратится оформление транспорта на пограничном переходе «Берестовица-Бобровники». Такое решение польские власти приняли в одностороннем порядке, объяснив это весьма туманно – «важными интересами государственной безопасности». Что вызывает, по меньшей мере, недоумение.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит, так как угрозы с территории Беларуси нет. На польском направлении из 6 пунктов пропуска останется только 2: один для грузового – "Кукурыки", и один для легкового – "Тересполь". Нагрузка на оставшиеся маршруты существенно увеличится, что негативно скажется на обстановке в приграничье и может привести к коллапсу в пунктах пропуска».

О каких «интересах государственной безопасности» говорят в Варшаве, непонятно. Еще свежи в памяти кадры, когда беженцев на границе поливали перцовой смесью из водометов. То и дело появляются факты бесчеловечного отношения польских пограничников и открытых расправ над мигрантами. А сколько могил за польским забором – неизвестно – в эту зону до сих пор не пускают наблюдателей и прессу. А теперь Польша решила окончательно возродить «железный занавес», не считаясь в первую очередь с интересами своих же граждан, которые часто ездят в Беларусь.

ОНТ