ПСО «Феникс» просит не оставаться в стороне

Наступила холодная погода, а это значит, что времени на реагирование у волонтёров поисково-спасательных отрядов всё меньше, пишут волонтеры на официальных страницах отряда в соцсетях.

Сейчас ночью (после 22-23 часов) на улицах совсем мало людей, поэтому одиноко идущий человек становится заметен. Это может быть потерявшийся человек, в том числе пожилой или ребенок.

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У кого есть автомобиль, проезжайте ночью ближайшие к вам улицы, обращайте внимание на одиноких пожилых людей, не стесняйтесь спрашивать, все ли у них в порядке, и предлагать свою помощь.

Равнодушие убивает.

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