ПСО «Феникс» ищет жителя Шклова. Он страдает потерей памяти
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Авзалов Ильгиз Шайхразиевич, 01.09.1952 г.р.
18.11.2021 г. ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
СТРАДАЕТ ПОТЕРЕЙ ПАМЯТИ!
Адрес: РБ, Могилевская обл., г. Шклов.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волос прямой короткий седой.
Был одет: синяя удлиненная куртка, черные штаны, черная вязаная шапка.
Особые приметы: на левом плече татуировка в виде изображения самолёта.
Если Вы владеете информацией о местонахождении человека, просим сообщить:
ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19;
102.
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