ПСО «Феникс» ищет жителя Шклова. Он страдает потерей памяти

Авзалов Ильгиз Шайхразиевич, 01.09.1952 г.р.

18.11.2021 г. ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

СТРАДАЕТ ПОТЕРЕЙ ПАМЯТИ!

Адрес: РБ, Могилевская обл., г. Шклов.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волос прямой короткий седой.

Был одет: синяя удлиненная куртка, черные штаны, черная вязаная шапка.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде изображения самолёта.

Если Вы владеете информацией о местонахождении человека, просим сообщить:

ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19;

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