Психолог Татьяна Войтышина: «Если человек ответственно подходит к своей жизни – прогресс виден сразу»

22 ноября отмечался День психолога. Эта профессия стала очень востребованной в нашей современной, полной переживаний и стрессов жизни. Окружающий мир может быть жесток, скорости принятия решений очень высоки, ежедневно мы сталкиваемся с огромным количеством вызовов и необходимостью принятия важных решений. Иногда просто не обойтись без помощи специалиста, который выслушает, поможет справиться с бушу­ющими эмоциями, понять причину переживаний, направит на путь принятия рационального решения. Мы поговорили с практическим психологом с 23-летним стажем Татьяной Войтышиной и узнали, что волнует бобруйчан.

– Татьяна Алексеевна, как Вы пришли к тому, чтобы стать психологом?

– По первому образованию я историк, какое-то время работала в школе. У меня до сих пор прекрасные отношения с бывшими учениками. Но в какой-то момент поняла: мне неинтересно тратить жизнь, заставляя людей делать то, чего они не хотят. Гораздо интереснее помогать другим реализовывать в жизни то, чего они хотят. Так я пришла к идее получения второго высшего образования и закончила психологический факультет Академии последипломного образования в Минске. После этого я работала школьным психологом, несколько лет трудилась в отделении неврозов и пограничных и состояний во 2-й детской клинической больнице в Минске. 15 лет была психологом филиала 703 ОАО «Беларусбанк» в Бобруйске. Какое-то время назад я задумалась о том, что самый эффективный способ оказания психологической помощи – работать независимым психологом. И вот решила, что пора при накопленном опыте заняться частной практикой. В начале этого года я реализовала свою идею во многом благодаря нашему центру занятости. Прошла курсы предпринимателей и написала бизнес-план. Мне была выделена субсидия, с помощью которой я смогла закупить необходимое оборудование и оформить кабинет.

– Насколько сегодня востребована Ваша профессия?

– Профессия психолога востребована всегда. Важно, что отношение людей к ней поменялось – с того момента, когда я начинала работать в этой сфере. Тогда в сознании людей поход к психологу и психиатру был чем-то одинаковым. Люди боялись, чтобы об этом никто не узнал, и искали возможность обратиться к кому-то тайно. Сейчас же люди не считают чем-то зазорным сходить к специалисту, если сами не могут справиться со своей проблемой.

– Кто к Вам обращается и что волнует Ваших клиентов?

– Круг людей, которые ко мне обращаются за помощью, очень широк: от подростков до людей солидного возраста. Это семейные проблемы, вопросы взаимоотношений, самоопределения и становления личности. В данный момент увеличился процент людей, страдающих депрессивными и тревож­ными расстройствами. Нужно сказать, что ноябрь – тяжелое время для каждого. И любой чувствует спад настроения. Это связано с погодными условиями. Глаз страдает по причине световых деприваций. Яркие цвета помогают нашему мозгу вырабатывать серотонин. А когда кругом серость, нет зеленой травы, листьев и солнца, уровень настроения снижается. И тем, у кого от природы мало серотонина, тяжело пережить этот момент. Как раз люди, страдающие от депрессии, становятся уязвимыми поздней осенью и ранней весной. Что касается тревожных расстройств, я думаю, ситуация с коронавирусом способствовала тому, что у многих это обострилось. Так или иначе, но общий уровень напряженности все-таки сказывается на людях.

– В каких направлениях психологии Вы работаете?

– Прежде всего это когнитивно-­поведенческая терапия. Это метод, эффективность которого научно доказана и подтверждена многими экспериментами. Еще гештальт-терапии, экзистенциальная психология и так далее. Все зависит от того, с какой проблемой ко мне обратился клиент. Дело в том, что каждый человек индивидуален и не бывает двух похожих случаев. Поэтому я применяю разные техники в зависимости от ситуации.

– Как долго длится психотерапия?

– Я не сторонник длительной психотерапии, когда человек становится зависимым от психолога и ходит к нему годами. Я прорабатываю проблему в основном в течение трех месяцев. Все зависит, конечно, от того, насколько человек выполняет мои задания и сам заинтересован в результате. Есть ведь определенный процент клиентов, которые хотят переложить ответственность за свою жизнь на психолога, думая, что он должен за них все решать. А если человек ответственно подходит к своей жизни, тогда прогресс виден сразу. И по истечении трех-трех с половиной месяцев мы завершаем коррекцию. Но опять-таки, все зависит от проблемы.

– Насколько, на Ваш взгляд, важны психологические знания в повседневной жизни?

– Я считаю, что они не просто важны – они необходимы. Нас в школе учат огромным формулам химических полимеров, рассказывают, что такое тангенс, котангенс. Но никто вас не учил тому, что такое эмоции, как их правильно выражать, справляться с ними. А ведь эти знания составляют 90% психологического здоровья. Нас никто не учил, чем отличается психология девочек и мальчиков, как грамотно строить отношения между полами. И когда приходят семьи на грани развала по причине того, что люди не владеют элементарнейшими знаниями, становится обидно. Или когда люди после 40 лет приходят и понимают, что они жили чужой, кем-то навязанной жизнью и эти десятки лет упущены. Разве это не грустно? Так что, чем раньше психологические знания будут внедряться в социум, тем больше здоровых и счастливых людей будет в нашем обществе.

Записаться к Татьяне Войтышиной на прием можно по телефону: +375(29) 378-80-26, адрес: ул. Советская, 97 (отель «Амакс», ком. 407)

Людмила Любимцева. Фото из архива Татьяны Войтышиной.