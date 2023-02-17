Психолог объяснил, почему дети врут и как это преодолеть

В жизни каждого родителя рано или поздно наступает момент, когда он сталкивается с тем, что ребенок начинает говорить неправду. В эфире телеканала ОНТ психолог Павел Зыгмантович рассказал, почему дети обманывают родителей и как с этим справиться.

По словам специалиста, малыш может бояться сказать правду потому, что он боится:

–Ребенок может думать, что ему за это "прилетит". При этом не важно, наказывают ли его на самом деле или нет. Если ребенок когда-то по каким-то причинам сделал вывод, что за ложь его очень сильно накажут, он может вести себя так, будто это правда, даже если вы никогда его на самом деле не наказывали.

Павел Зыгмантович порекомендовал при каждой такой ситуации спокойно объяснять ребенку, что вам грустно от того, что он солгал, но вы все равно любите его:

– Возможно постепенно ребенок начнет понимать, что, наверное, врать не стоит, а сказать правду безопасно. Это долгий путь, но шанс, что ребенок начнет говорить правду, есть.

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СБ