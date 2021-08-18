Прямую телефонную линию 21 августа проведет первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. С 9 до 12 часов он ответит на вопросы жителей Приднепровского региона. Телефон в Могилеве (8-0222) 50-18-69.

Курируемые направления: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, средства массовой информации и информатизация.

Одновременно в субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех горрайисполкомах Могилевской области.

В Бобруйске прямую телефонную линию проведут:

Виктория Анатольевна Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

Вячеслав Иванович Коротченя, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76-52-33.

Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории района.

Александр Семенович Одиноченко, управляющий делами администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77-75-17.

Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.