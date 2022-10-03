«Прямые телефонные линии» по вопросам отопления пройдут 3 октября в Могилевской области
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С целью решения вопросов, связанных с включением в жилых домах отопления, в понедельник, 3 октября, с 8 до 19 часов жители Могилевской области могут обратиться на «прямые телефонные линии», которые будут организованы во всех горрайисполкомах региона. На вопросы граждан ответят начальники отделов жилищно-коммунального хозяйства и иные ответственные лица.
Также сообщить о проблеме можно в любое время, воспользовавшись единым коротким номером диспетчерской службы ЖКХ – 115. Плановую дату включения отопления по конкретному дому можно узнать на портале 115.бел.
По материалам mogilevnews.by.
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