«Прямые телефонные линии» по вопросам отопления пройдут 3 октября в Могилевской области

С целью решения вопросов, связанных с включением в жилых домах отопления, в понедельник, 3 октября, с 8 до 19 часов жители Могилевской области могут обратиться на «прямые телефонные линии», которые будут организованы во всех горрайисполкомах региона. На вопросы граждан ответят начальники отделов жилищно-коммунального хозяйства и иные ответственные лица.

Также сообщить о проблеме можно в любое время, воспользовавшись единым коротким номером диспетчерской службы ЖКХ – 115. Плановую дату включения отопления по конкретному дому можно узнать на портале 115.бел.

По материалам mogilevnews.by.