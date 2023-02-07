«Прямые телефонные линии» и Дни открытых дверей проводит инспекция МНС

Инспекция МНС по Бобруйску (Бобруйск, ул.Октябрьская, 137а) в феврале 2023 года проводит:

9 февраля 2023 года с 8.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по разъяснению гражданам вопросов осуществления видов деятельности с уплатой налога на профессиональный доход по телефону 8 (0225) 59 78 56;

13 февраля 2023 года с 8.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по разъяснению индивидуальным предпринимателям порядка исчисления и уплаты в 2023 году подоходного налога с физических лиц при осуществлении предпринимательской деятельности по телефону 8 (0225) 59 78 56;

14 февраля 2023 года с 8.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по разъяснению индивидуальным предпринимателям порядка применения в 2023 году единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц по телефону 8 (0225) 59 78 56;

15 февраля 2023 года День открытых дверей по разъяснению гражданам вопросов осуществления видов деятельности с уплатой налога на профессиональный доход (телефон для справок 8 (0225) 59 78 56);

16 февраля 2023 года с 8.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по разъяснению организациям изменений, произошедших в 2023 году в порядке применения упрощенной системы налогообложения, по телефону 8 (0225) 59 78 56;

17 февраля 2023 года с 8.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по разъяснению организациям изменений, произошедших в 2023 году в порядке исчисления и уплаты земельного налога, по телефону 8 (0225) 59 78 56;

­20 февраля 2023 года День открытых дверей по разъяснению индивидуальным предпринимателям изменений, произошедших в налогообложении в 2023 году (телефон для справок 8 (0225) 59 78 56).

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