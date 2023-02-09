Прямые иностранные инвестиции на чистой основе в экономику Беларуси в 2022 году выросли на 15%. Об этом рассказал министр экономики Александр Червяков.

"По итогам 2022 года прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $1,5 млрд, увеличившись на 15,3% по отношению к 2021 году", - сказал Александр Червяков.

По его словам, в прошедшем году велась работа по реализации порядка 1 тыс. коммерческих инвестиционных проектов, 175 из них были завершены. "В 2023-м планируем реализацию также около 1 тыс. проектов с общим объемом инвестиций около Br6 млрд", - сообщил министр.

Успешно функционируют преференциальные режимы. В 2022 году в СЭЗ, индустриальный парк "Великий камень" и "Бремино-Орша" пришло 53 новых резидента. Ими будут реализованы бизнес-идеи в деревообработке, сельском хозяйстве, химической промышленности, машиностроении, фармацевтике и других перспективных сферах. Появится 2,7 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест.

"Государство продолжает инвестировать в строительство жилья и социальной инфраструктуры. В прошедшем году построено более 4,2 млн кв.м жилья, 29 объектов здравоохранения, 4 школы, 11 детских садов, иные инфраструктурные объекты. Всего в рамках Национального инфраструктурного плана реализовывалось более 530 инфраструктурных проектов с объемом финансирования Br3,2 млрд", - рассказал глава Минэкономики.

По материалам belta.by.