«Прямую телефонную линию» и прием граждан проведет заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Лобович Андрей Валентинович 25 ноября с 11.00 до 12.00 проведет «прямую телефонную линию», с 12.00 до 13.00 — личный прием граждан в Бобруйском горисполкоме (пл. Ленина,1).

Во время «прямой телефонной линии» и личного приема вы можете сообщить заместителю председателя Комитета госконтроля о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов. Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные факты получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «прямую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефону: 68 00 18.

Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону: 68 00 29 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.