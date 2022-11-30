Прямую линию проведут предприятия ЖКХ Бобруйска

3 декабря 2022 г. с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

70-76-89 Шостак Александр Николаевич генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" 78-71-86 Дыба Людмила Викторовна директор КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" 70-55-12 Бульбенко Ольга Викторовна заместитель директора КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда) 73-87-76 Иванов Андрей Анатольевич первый заместитель директора - главный инженер КУП "ДЭП г. Бобруйска" 78-94-00 Каташ Андрей Сергеевич директор КПУП "Теплоэнергетика г. Бобруйск"