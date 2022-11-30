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Прямую линию проведут предприятия ЖКХ Бобруйска

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Прямую линию проведут предприятия ЖКХ Бобруйска

3 декабря 2022 г. с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

 

70-76-89Шостак

Александр Николаевич

генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
78-71-86Дыба

Людмила Викторовна

директор КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
70-55-12Бульбенко

Ольга Викторовна

заместитель директора КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
73-87-76 Иванов

Андрей Анатольевич

первый заместитель директора - главный инженер

КУП "ДЭП г. Бобруйска"

78-94-00Каташ

Андрей Сергеевич

директор КПУП "Теплоэнергетика

г. Бобруйск"

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