Прямую линию проведут предприятия ЖКХ Бобруйска
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3 декабря 2022 г. с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.
|70-76-89
|Шостак
Александр Николаевич
|генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|78-71-86
|Дыба
Людмила Викторовна
|директор КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
|70-55-12
|Бульбенко
Ольга Викторовна
|заместитель директора КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
|73-87-76
|Иванов
Андрей Анатольевич
|первый заместитель директора - главный инженер
КУП "ДЭП г. Бобруйска"
|78-94-00
|Каташ
Андрей Сергеевич
|директор КПУП "Теплоэнергетика
г. Бобруйск"
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