«Прямую линию» и прием граждан проведет заместитель Министра культуры Беларуси С.А.Саракач

20 октября 2022 г. в административном здании Бобруйского районного исполнительного комитета, по адресу: г.Бобруйск, ул.Пушкина, д. 215а (малый зал, 2 этаж) с 12.00 до 14.00 «прямую телефонную линию» и прием граждан будет осуществлять заместитель Министра культуры Республики Беларусь САРАКАЧ Сергей Александрович.