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«Прямую линию» и прием граждан проведет заместитель Министра культуры Беларуси С.А.Саракач

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«Прямую линию» и прием граждан проведет заместитель Министра культуры Беларуси С.А.Саракач

20 октября 2022 г. в административном здании Бобруйского районного исполнительного комитета, по адресу: г.Бобруйск, ул.Пушкина, д. 215а (малый зал, 2 этаж) с 12.00 до 14.00 «прямую телефонную линию» и прием граждан будет осуществлять заместитель Министра культуры Республики Беларусь САРАКАЧ Сергей Александрович.

Номер «прямой телефонной линии» — 8 0225 74 52 11.

Предварительная запись на прием по телефону 80225 72 04 50, 80225 70 14 50.

Бобруйский районный исполнительный комитет

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