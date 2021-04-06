Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко

6 апреля прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 32 26 63 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.

Также свои вопросы вы сможете задать онлайн, ссылка для подключения: https://peregovorka.by/Прямая-линия-06.04.2021.