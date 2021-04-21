Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома
164 0
0
4 мая прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.
С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 32-26-63 он ответит на актуальные
вопросы развития и поддержки предпринимательства.
Также вопросы можно задать онлайн.
0
Читайте
также
также
-
Кратковременные дожди, грозы и до +17°С. Погода на 22 апреля
-
Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома
-
Кратковременные дожди до 17 градусов тепла. Погода на 21 апреля
-
Комитет государственного контроля Могилевской области проводит интернет-опрос
-
В Беларуси к концу недели похолодает
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости