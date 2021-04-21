4 мая прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 32-26-63 он ответит на актуальные

вопросы развития и поддержки предпринимательства.

Также вопросы можно задать онлайн.