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Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома

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Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома

4 мая прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

 

С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 32-26-63 он ответит на актуальные
вопросы развития и поддержки предпринимательства.

Также вопросы можно задать онлайн.

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