Прямую телефонную линию проведет заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома
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24 декабря с 11.00 до 13.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем начальника УВД Бобруйского горисполкома полковником милиции Шалюто Виктором Анатольевичем по вопросам, относящимся к деятельности органов внутренних дел. Позвоните по телефону 77-97-87 и задайте свой вопрос.
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Прямую телефонную линию проведет заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома
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