Прямую телефонную линию проведет начальник отдела по гражданству и миграции УВД
38 0
0
20 января 2021 года начальник отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Елена Владимировна Гудеева проведет прямую телефонную линию с населением.
Вопросы, входящие в компетенцию подразделения, можно будет задать с 11.30 до 13 часов по телефону 78-60-48.
Читайте
также
также
-
Прямую телефонную линию проведет начальник отдела по гражданству и миграции УВД
-
Запрет на пластик: как новшества сказываются на бизнесе
-
Результаты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам: бобруйчане завоевали 64 диплома и 17 поощрительных
-
Акция “Птушкі ля кармушкі” проходит в Беларуси
-
Бобруйчанка Вера Хващинская занимает третью строчку мирового рейтинга в шашках-64
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости