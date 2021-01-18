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Общество

Прямую телефонную линию проведет начальник отдела по гражданству и миграции УВД

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Прямую телефонную линию проведет начальник отдела по гражданству и миграции УВД

20 января 2021 года начальник отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Елена Владимировна Гудеева проведет прямую телефонную линию с населением.

Вопросы, входящие в компетенцию подразделения, можно будет задать с 11.30 до 13 часов по телефону 78-60-48.

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