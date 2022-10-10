Прямую телефонную линию проведет Михаил Желудов
2 0
Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Викторович Желудов проведет прямую телефонную линию 12 октября 2022 года с 10.00 до 13.00 по телефону 68-00-01.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Прямую телефонную линию проведет Михаил Желудов
-
Как поделить автомобиль в семье по закону? Отвечают нотариусы
-
«Каковы требования по уборке и содержанию территории, прилегающей к частному домовладению?»
-
Где и когда построят в Беларуси пункт захоронения радиоактивных отходов?
-
В Беларуси планируют внедрить услугу по высылке отправлений через почтомат
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости