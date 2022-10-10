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Прямую телефонную линию проведет Михаил Желудов

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Прямую телефонную линию проведет Михаил Желудов

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Викторович Желудов проведет прямую телефонную линию 12 октября 2022 года с 10.00 до 13.00 по телефону 68-00-01.­

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