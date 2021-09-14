Прямую телефонную линию проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Владимир Гацко

20 сентября на базе общественной приемной Первомайской районной организации РОО "Белая Русь" с 15.00 до 17.00 по телефону 8 (0225) 70-02-91 прямую телефонную линию для жителей города и района проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Владимир Владимирович Гацко.