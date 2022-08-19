Прямую телефонную линию проведет 20 августа председатель Могилевского облисполкома
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20 августа 2022 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель облисполкома Исаченко Анатолий Михайлович по телефону (8 0222) 50-18-69.
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