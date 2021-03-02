0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Прямую телефонную линию 6 марта проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко

mogilevnews 113 0

Прямую телефонную линию 6 марта проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко

Прямую телефонную линию 6 марта проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Анатольевич Малашко. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: социально-культурная сфера, идеологическая  работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика.

Одновременно в субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех горрайисполкомах Могилевской области. Вопросы можно будет задать по телефонам:

Бобруйский горисполком – 8 (0225) 68-00-18 (Кисель Игорь Николаевич – первый заместитель председателя горисполкома);

Администрация  Ленинского района г.Бобруйска – 8 (0225) 76-52-33 (Гриневецкая Светлана Витальевна – управляющий делами администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска – 8(0225) 77-75-17 (Концевая Валерьевна – заместитель главы администрации).

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿