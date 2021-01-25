Прямую телефонную линию 30 января проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко

Прямую телефонную линию 30 января проведет заместитель председателя облисполкома – Валерий Анатольевич Малашко. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика.

Одновременно в субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех горрайисполкомах Могилевской области. Вопросы можно будет задать по телефонам:

Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Галушко Алла Александровна – заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Могилева – (0222) 72-31-38 (Раинчик Ирина Анатольевна – заместитель главы администрации);

Администрация Октябрьского района г.Могилева – (0222) 42-30-42 (Воропаев Александр Сергеевич – заместитель главы администрации);

Могилевский райисполком – (0222) 42-39-28 (Алексо Александр Леонидович – заместитель председателя райисполкома);

Бобруйский горисполком – (0225) 68-00-18 (Омелюсик Виктория Анатольевна – заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Коротченя Вячеслав Иванович – первый заместитель главы администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Концевая Елена Валерьевна – заместитель главы администрации).